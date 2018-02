Archeologische schatten krijgen plek bij nieuwe begraafplaats

ROLDE - De archeologische vondsten die vorig jaar zijn gevonden bij de begraafplaats in Rolde, krijgen een plek bij de uitbreiding van de begraafplaats.

Wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze zei dit tijdens de start van de aanleg van bijna vijfhonderd nieuwe plekken bij de huidige begraafplaats achter de kerk. “Er komt een soort expositie aan het begin van de begraafplaats van wat hier allemaal is gevonden. Het is ook wel weer een verrijking om te laten zien dat dit een plek is waar mensen al vele duizenden jaren hebben gewoond.”Vorig jaar deden archeologen onderzoek in het gebied in verband met de uitbreiding van de begraafplaats. Er werden toen resten van een nederzetting gevonden, waarschijnlijk uit de Romeinse tijd.De uitbreidingslocatie biedt ruimte voor urnengraven, kindergraven en graven voor volwassenen. De graven worden verhuurd voor een periode van dertig jaar. De uitbreiding van de begraafplaats gebeurt in twee fases. De eerst fase moet voor de zomer klaar zijn. “We hebben de afgelopen jaren werd een beetje in angst gezeten of de uitbreiding tijdig gereed zouden krijgen, dan wel hebben we nog voorraad. Dat is allemaal gelukt, maar het is nu ook tijd dat de begraafplaats echt wordt uitgebreid.”