FC Emmen naar vierde plek door simpele zege bij Go Ahead Eagles FC Emmen won in Deventer voor de vierde keer op rij (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen is de nieuwe nummer 4 in de Jupiler League. De formatie van trainer Dick Lukkien boekte in Deventer de vierde zege op rij. Go Ahead Eagles werd met 1-0 verslagen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Alexander Bannink was de gevierde man bij de Drentse club. Hij scoorde na exact een kwartier uit een counter zijn zesde treffer van het seizoen.



Diep in de tweede helft moest Emmen, dat totaal geen moeite had met de thuisclub, nog wel met tien man verder na twee keer geel voor Glenn Bijl. Toch wist de thuisclub geen moment gevaarlijk te worden.



Door de zege is Emmen na vanavond medekoploper in de strijd om de 3e periodetitel. Samen met FC Dordrecht heeft FC Emmen 12 punten uit 4 duels.



Later meer...