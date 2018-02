Matchwinner Alexander Bannink: Hoeveel punten staan we achter de koploper?

VOETBAL - Met zijn zesde treffer van het seizoen was Alexander Bannink voor de tweede keer in tien dagen de absolute 'man of the match' voor FC Emmen. Zijn vroege goal tegen Go Ahead Eagles bleek de winnende, waardoor de Drentse club stijgt naar de vierde plek in de Jupiler League.

FC Emmen naar plek 4 in Jupiler League

Bovendien staat Emmen na vier duels (van de negen in totaal) samen met FC Dordrecht bovenaan in de strijd om de 3e periodetitel. Beide ploegen hebben 12 punten, alleen heeft Dordrecht een iets beter doelsaldo.Bannink was het eindstation van een hele fraaie en snelle counter van FC Emmen, nadat Dennis Telgenkamp een schot van Go Ahead Eagles-topscutter Sam Lammers had gekeerd. Via Jeroen Veldmate kwam de bal bij Cas Peters, die perfect meegaf op de diepgaande Bannink. Oog in oog met doelman Sonny Stevens bleef de aanvaller koeltjes. "Ik wist eigenlijk bij de eerste aanname al dat het een goal zou worden. Zoiets voel ik. Dat is intuïtie. Natuurlijk kijk ik wel even snel wat de keeper doet, maar eigenlijk gaat alles op instinct."Trainer Dick Lukkien wilde na afloop vooral niet te ver vooruit kijken, bijvoorbeeld naar de rol van Emmen in de strijd om de 3e periodetitel. "Dat kunnen we doen als we er nog steeds goed voor staan na acht wedstrijden", aldus Lukkien. "Wij moeten gewoon, hoe cliché het ook klinkt, gewoon van wedstrijd naar wedstrijd leven. Niet gaan zweven ook. Daar hebben wij het team ook niet voor."Bannink, die door zijn ploeggenoten werd toegezongen toen hij de kleedkamer binnenkwam ("Alle ballen op Bannink"), was kort na het laatste fluitsignaal alweer bezig met de wedstrijd die FC Emmen vrijdag speelt tegen De Graafschap. "Ik ben niet bezig met de stand of de periode. We moeten gewoon op deze manier doorgaan en dan kunnen er mooie dingen ontstaan."Op het moment dat Bannink het zegt begint hij te lachen, alsof hij ineens beseft dat zijn woorden misschien wel heel gek overkomen. Bedoelt edoelt hij met 'mooie dingen' het kampioenschap? Opnieuw de lach bij Bannink. "Hoeveel punten staan we achter NEC? Acht... Nou dan moet NEC nog wel een paar keer verliezen en wij blijven winnen. Maar ik heb al eerder gezegd dat wij voor niemand onder doen en vrijwel altijd beter zijn dan de tegenstander."