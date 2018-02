Grote brand verwoest rietgedekte boerderij in Wachtum

Deel dit artikel:











De boerderij ging volledig in vlammen op (foto: Persbureau Meter) De brand sloeg over van het voorhuis naar het achterhuis (foto: Persbureau Meter) De brandweer kon niet voorkomen dat de boerderij uitbrandde (foto: Persbureau Meter) De boerderij kan als verloren worden beschouwd (foto: Persbureau Meter) Grote vlammen slaan uit de boerderij (foto: Persbureau Meter)

WACHTUM - Een grote uitslaande brand heeft afgelopen nacht een rietgedekte boerderij aan het Westereind in Wachtum in de as gelegd.





De brand ontstond rond half drie aan de voorkant van boerderij. Al vrij snel sloeg het vuur over naar het achterste deel van de boerderij. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het dak.De boerderij kan als verloren worden beschouwd.