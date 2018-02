Kjeld Nuis op jacht naar Olympisch goud

SCHAATSEN - Het is de dag van de waarheid voor Kjeld Nuis. De schaatser uit Emmen gaat vandaag voor Olympisch goud op de 1500 meter tijdens de Winterspelen van Pyeongchang.

De regerend wereldkampioen Nuis en Nederlands kampioen Koen Verweij zijn de uitgesproken favorieten, nu wereldrecordhouder Denis Joeskov vanwege de Russische dopingaffaire niet welkom is.Nuis komt op de Gangneung Oval in de veertiende rit uit tegen de Japanner Takuro Oda. Verweij neemt het in de zestiende rit op tegen de Noor Allan Dahl Johansson. Patrick Roest verschijnt in de vierde rit als eerste Nederlander in de baan. De 1500 meter begint om 12.00 uur Nederlandse tijd.De favorietenrol geeft Nuis geen extra stress , zo zei hij gisteren. "Het gaat om schaatsen en om winnen, meer niet." En hoewel het z'n eerste Spelen zijn, komt hij er niet voor de ervaring. Nuis gaat voor goud. Ook op de 1000 meter, volgende week vrijdag.