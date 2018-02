Vijverkroost in Angelslo maakt plaats voor een beweegpark

Sloop Vijverkroost in Angelslo is begonnen (foto: gemeente Emmen)

EMMEN - De sloop van de voormalige basisschool de Vijverkroost in de Emmer wijk Angelslo is begonnen.

Gistermiddag gaf wethouder Jisse Otter het startsein voor de sloop van het gebouw. De gemeente Emmen boog zich samen met omwonenden over de invulling van het terrein, nadat het plan om statushouders te vestigen op het terrein niet meer nodig bleek. Er waren huizen genoeg in de rest van de gemeente om de statushouders op te vangen.Uit een inloopbijeenkomst vorig jaar december bleek dat de inwoners van de wijk het liefst een sport- en beweegplek willen op de plek van de Vijverkroost. Samen met een groep omwonenden buigt de gemeente zich nu over de invulling hiervan.