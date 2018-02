Stelling: Halbe Zijlstra is niet meer serieus te nemen

ASSEN/DEN HAAG - Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken staat onder druk. Als VVD-fractievoorzitter loog hij in 2016 over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

Zijlstra gaf in de Volkskrant toe niet de waarheid te hebben gesproken. "Het is niet verstandig geweest. Ik had het anders moeten doen'', zei Zijlstra na confrontatie met onderzoek van de krant.Zijlstra heeft gelogen over een bijeenkomst in 2006 in een buitenhuis van de Russische president Vladimir Poetin. Hij was niet aanwezig, hoewel hij onder meer op een congres van zijn VVD in 2016 nog anders beweerde. Een waarschuwing die Zijlstra op een partijcongres uitsprak over de territoriale ambities van Poetin was gebaseerd op informatie van een anonieme bron. Hij zei in de speech dat hij Poetin zelf had horen praten over 'Groot-Rusland', maar in de Volkskrant zegt hij op die manier een anonieme bron te hebben willen beschermen.Voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer zegt vandaag tegen de Volkskrant dat Zijlstra de uitspraken van Poetin over een Groot-Rusland "verkeerd geïnterpreteerd" heeft. Van der Veer bevestigt daarmee dat hij de bron is op wiens verhaal Zijlstra zijn gewraakte uitspraken over Poetin baseerde.De minister moet zich vandaag verantwoorden tijdens een debat in de Tweede Kamer.