Grote stalbrand in Kerkenveld

KERKENVELD - Aan het Gedempte Hoofddiep in Kerkenveld staat een grote stal in brand. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe gaat het om een stal van zo'n vijfhonderd vierkante meter.

Een woordvoerder laat weten dat het om een zeer grote brand gaat. De brand is daarnaast uitslaand. Ook zijn er nog dieren in de stal, maar worden die er op dit moment uitgehaald. Het is onduidelijk om wat voor dieren het gaat en hoeveel er in de stal zijn.Later meer.