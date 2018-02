NL-Alert na grote stalbrand in Kerkenveld [update]

KERKENVELD - Aan het Gedempte Hoofddiep in Kerkenveld is vanochtend een grote stal uitgebrand. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) ging het om een stal van zo'n vijfhonderd vierkante meter.

De brandweer sprak vanmorgen van een zeer grote brand. Inmiddels is de brand onder controle. "Het zijn twee schuren waar een stuk of vijftien hobbykippen inzaten. Die schuren kunnen als verloren worden beschouwd", zegt Ronald Boksma van de brandweer. De schuren horen bij een bedrijf dat trappen maakt.Vanwege de rook is er een NL-Alert afgegeven. "We vragen mensen in de omgeving om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten."De brandweer rukte met groot materieel uit. "Het werd namelijk gemeld als een boerderijbrand, dus dan kun je beter flink inzetten." Op dit moment wordt er nog geblust. "We komen steeds dichter bij de brandhaard, we gaan het langzaam afbouwen."