WO II-bomkraters in Grolloërveen weer te zien: 'Voor het nageslacht zichtbaar houden' Een van de bomkraters in het Grolloërveen (foto: RTV Drenthe) Luinge (l) en Dilling (r) uit Grolloo maken de bomkrater weer zichtbaar (foto: RTV Drenthe)

GROLLOO - Vrijwilligers hebben een aantal bomkraters in het Grolloërveen weer zichtbaar gemaakt. De bomkraters zijn ontstaan in de Tweede Wereldoorlog toen Engelse bommenwerpers zich ontdeden van hun lading.

De bomkraters zijn de afgelopen jaren aan het zicht onttrokken door begroeiing. Vrijwilligers hebben zich de afgelopen dagen gestort op het verwijderen daarvan.



Zichtbaar voor publiek

"Dit was altijd een prachtige krater en op de een of andere manier heeft Staatsbosbeheer het onderhoud niet meer op zich genomen. Ik fiets hier vrij vaak langs en dat werd mij een doorn in het oog. Ik dacht: die bomkrater moet voor het publiek weer zichtbaar worden", zegt Roelof Dilling.



Engelse bommen

De kraters hebben een doorsnede van zo'n tien meter. "Engelse bommenwerpers waren in de Tweede Wereldoorlog op weg naar Duitsland. Door slecht weer of door afweergeschut kwamen ze niet op de plek waar ze naartoe wilden en dus maakten ze rechtsomkeert. Ze hadden natuurlijk bommen bij zich en ze moesten lichter worden. Vaak werd besloten om in afgelegen gebieden, zoals het Grolloërveen, bommen te droppen", aldus Bas Luinge.



'Voor het nageslacht zichtbaar'

Luinge en Dilling waren gisteren met nog drie vrijwilligers bezig om de begroeiing te verwijderen. "Met tien handen was het klusje eigenlijk zo geklaard. We hebben er een goed gevoel over dat we een stukje historie uit een vervelende periode zichtbaar gemaakt hebben. Dit moet je eigenlijk voor het nageslacht zichtbaar houden. En daar hoef je echt niet lang bij stil te staan."



In de toekomst komt een informatiebord te staan bij de kraters. "Daar komt dus te staan waarom de bommen zijn gedropt", zegt Luinge.