Het nieuws in een minuut: 13 februari In de nieuwsminuut vandaag onder meer een stalbrand in Kerkenveld (foto: Persbureau Meter)

In het nieuws in een minuut van 13 februari: een grote stalbrand in Kerkenveld, vrijwilligers maken een bomkrater weer zichtbaar en de rechtbank doet vandaag uitspraak in een zaak tegen twee broers uit Emmen.

Geschreven door Ineke Kemper