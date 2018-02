Deel dit artikel:











Auto belandt in sloot in Pesse De auto belandde in de sloot (foto: Persbureau Meter) Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren (foto: Persbureau Meter)

PESSE - Een automobiliste is vanochtend op de Oostering in Pesse van de weg geraakt en via een boom in de sloot beland.

De vrouw raakte licht gewond. Ze kon na een behandeling in de ambulance naar huis. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet bekend.