Kjeld Nuis wint goud op 1.500 meter

SCHAATSEN - Kjeld Nuis heeft bij zijn debuut op de Olympische Spelen goud gepakt op de 1.500 meter. De Emmenaar was de concurrentie duidelijk te snel af. Patrick Roest pakte verrassend zilver. Koen Verweij stelde teleur.

Patrick Roest kwam als eerste Nederlander in de derde rit in actie en zette met 1:44,86 een scherpe tijd neer die, tot de rit van Nuis bleef staan. De Emmenaar werd vorig jaar wereldkampioen op dezelfde baan in een baanrecord van 1:44,36.Nuis opende zijn race sterk met 23.2. Per ronde vergrootte Nuis zijn voorsprong en had met nog een ronde te rijden bijna 2 seconden voorsprong. In de slotronde verloor Nuis op Roest, maar verpulverde zijn baanrecord met een tijd van 1:44,01.Nuis gold samen met landgenoot Verweij als favoriet voor de winst op de 1.500 meter. De schaatser uit Emmen bleef er nuchter onder: hij liet gisteren weten geen extra stress te hebben door de favorietenrol.Verweij kon de hoge verwachtingen niet waarmaken en finishte op ruim twee seconden van Nuis in 1:46,26 en werd elfde.