Simon Karstenberg is gek van modelvliegtuigen: Het is een uit de hand gelopen hobby Simon Karstenberg is dol op modelvliegtuigjes (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

KLAZIENAVEEN - De één verzamelt postzegels en de ander suikerzakjes. Maar Simon Karstenberg uit Klazienaveen verzamelt modelvliegtuigen. Honderden exemplaren staan er op zijn zolder en elk vrij uurtje is hij er mee bezig.

Geschreven door Steven Stegen

Zelf noemt de 27-jarige taxichauffeur het een uit de hand gelopen hobby. Die begon al heel jong. "Ik ben geadopteerd uit Sri Lanka. Toen mijn ouders mij hebben opgehaald kochten ze een modelvliegtuigje. Als jochie ontstond al snel een enorme fascinatie voor vliegtuigen, maar ook voor alles er om heen.”



Als het gezin op vakantie ging, waren voor Simon vooral de heen- en terugreis hoogtepunten. “Als we er waren wou hij het liefst snel weer terug, want hij vond het vliegtuig toch wel het mooist”, vertelt zijn moeder.



Collectie bijna compleet

Karstenberg heeft vooral toestellen van de KLM en van Martinair staan. “Martinair verzorgt nu alleen nog vrachtverkeer. In de tijd dat ze nog passagiers vervoerden viel hun klantvriendelijkheid op. Daarom verzamel ik graag hun toestellen. Op één toestel na heb ik de collectie compleet. Dat missende toestel, de Convert, dat hoop ik zeer binnenkort te kopen.”



Karstenberg was natuurlijk graag piloot geworden. “Maar dat zat er helaas niet in, dat was voor mij te hoog gegrepen. Maar als ik op zolder met mijn vliegtuigen bezig ben, dan geniet ik ook enorm.”