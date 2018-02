GGD verscherpt winterregeling vanwege weersvoorspellingen

ASSEN - GGD Drenthe stelt verscherpte winterregeling in voor buitenslapers en slechtbehuisden. Daklozen en mensen met een slechte woning kunnen daarom de komende dagen onderdak krijgen.

De gevoelstemperatuur blijft volgens de weersvoorspellingen de komende dagen onder de -10 graden. De regeling moet voorkomen dat daklozen en slechtbehuisden gezondheidsrisico's lopen door de vorst.Er werken allerlei zorgorganisaties mee aan de winterregeling; de OGGz-netwerken, politie, het Leger des Heils en Kommarin, de GGZ, VNN, het Maatschappelijk werk en Promens Care. Zij houden vanwege het koude weer extra rekening met mensen die geen warme plek hebben om te slapen. Voor hen wordt opvang geregeld."Mensen die op straat leven of in een slechte woning verblijven kunnen tijdens deze koude periode terecht in de opvang van Kommarin in Assen en het Leger des Heils in Emmen”, aldus Jolanda Froeling, voorzitter OGGz-netwerk.Drentse inwoners die iemand kennen die buiten of in een ongeschikt koud onderkomen slaapt, kunnen dit melden bij het OGGz-meldpunt.