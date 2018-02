Celstraf voor aanval op agenten bij seksclub

ASSEN/EES - De 34-jarige man die een agent probeerde te wurgen op een parkeerplaats bij een seksclub in Ees heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De 31-jarige broer van de hoofdverdachte kreeg een gevangenisstraf van een jaar opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij is ook een half jaar lang zijn rijbewijs kwijt, wegens rijden onder invloed. De mannen stonden terecht voor een vechtpartij op 8 oktober vorig jaar Naast de gevangenisstraf moeten de broers allebei verplicht een cursus volgen over alcohol en geweld. Bovendien moeten de mannen een schadevergoeding betalen aan de twee betrokken agenten. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van vier jaar tegen de hoofdverdachte en 18 maanden tegen zijn broer.De mannen zaten in een auto die werden aangehouden, omdat de politie vermoedde dat de bestuurder had gedronken. De jongste broer wilde niet meewerken aan de alcoholcontrole waarna de situatie escaleerde. Een van de agenten zag zich zelfs genoodzaakt zijn dienstwapen te gebruiken, omdat zijn collega bijna werd gewurgd.De verschillen tussen de straffen voor de broers zijn minder groot dan de officier van justitie eiste, omdat de rechtbank vindt dat beide mannen verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie. De rechtbank nam in haar oordeel mee dat de impact van geweld op politiemensen wordt onderschat. De betrokken agenten hebben psychisch nog steeds last van de gebeurtenissen die avond.