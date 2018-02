Nuis uitzinnig na olympisch goud: Dit is zo fucking veel waard

SCHAATSEN - "Ik ben echt superblij." Kjeld Nuis uit Emmen schaatste vanmiddag in een tijd van 1:44,01 naar olympisch goud op de 1.500 meter. "Dit is zo fucking veel waard", zegt hij tegen de NOS.

Nuis wist zijn favorietenrol waar te maken. "Ik had ook het gevoel dat dit mijn kans was. En die kans heb ik met beide handen aangegrepen", aldus de schaatser. Morgen krijgt Nuis zijn gouden plak. "Ik heb daar zo'n zin in, ik wil dat ding echt om mijn nek hebben."Nuis zette een tijd neer waar de mannen die na hem kwamen niet aan konden tippen. "Ik maakte me even kwaad en dat resulteerde in een rondje van '25,0'. Toen kon ik doorpompen. Het laatste rondje was echt heel zwaar, maar dat maakt niet uit. Ik heb heerlijk gereden. Ik wist hoe ik het moest doen en dat heb ik goed gedaan."Volgende week vrijdag maakt Nuis kans op nog een gouden plek. Op 'zijn' 1.000 meter geldt hij ook als favoriet. De Emmenaar kijkt met vertrouwen uit naar die rit. "Met de snelheid zit het wel goed."