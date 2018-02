Vacature: RTV Drenthe zoekt een Marketing en Communicatiespecialist

RTV Drenthe bereikt dagelijks duizenden mensen met haar programma’s en items op radio, tv en de online kanalen. De content die we als regionale omroep maken is relevant, betrokken en betrouwbaar en voortdurend in ontwikkeling. Hierin kun jij een rol van betekenis spelen als Marketing en Communicatiespecialist!

Voor onze afdeling Sales & Marketing zijn wij opzoek naar een enthousiaste en gedreven:Je gaat werken in een klein enthousiast team. Je bent een creatieve duizendpoot die goed is in het bedenken en coördineren van marketingacties. Alle opdrachten en ideeën voor de afdeling Sales & Marketing komen bij jou en je collega terecht. Jij zorgt ervoor dat de opdrachten worden uitgevoerd en bewaakt de voortgang.Wij vragen een HBO werk- en denkniveau en ervaring op het gebied van marketing. Je kunt zelfstandig werken en bent proactief ingesteld. Daarnaast kan je goed plannen en gestructureerd werken. Ideeën bedenken en teksten schrijven zit in je bloed. Onder stress presteren is voor jou geen probleem.Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de omroep CAO. Je arbeidscontract is in eerste instantie voor een jaar.Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sales & Marketing manager George Wesseling via 0592 - 338080.Herken jij je in bovenstaande en wil je graag bij RTV Drenthe werken? Stuur dan voor 27 februari a.s. je motivatiebrief en cv naar de afdeling P&O, o.v.v. sollicitatie Marketing.