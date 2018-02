Deel dit artikel:











Verdachte van aanslag met vuurwerkbom doorverwezen naar andere rechtbank De rechtbank in Assen (foto: archief RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/RODEN - De rechtbank Noord-Nederland wil de zaak tegen de gooier van een vuurwerkbom in Roden niet behandelen, omdat “de schijn van belangenverstrengeling” zou kunnen ontstaan. De zaak is doorverwezen naar de rechtbank Overijssel.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Een van de slachtoffers is een familielid van een medewerker van de rechtbank. “Wij kunnen daarom geen beslissing over deze zaak nemen”, aldus de voorzitter van de rechtbank. Advocaat Chris Pittau is zeer ontstemd over het tijdstip van de mededeling. Hij werd een dag voor de zitting gebeld: “Ik vind dit ongelooflijk onrechtvaardig richting mijn cliënt.”



Wachten

De advocaat wilde een verzoek indienen om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt te beëindigen. Hij zag daarvan af, omdat de rechtbank ook daar niet over wilde besluiten. “Deze zaak staat niet volgende week op zitting in Zwolle, die staat over 60 tot 90 dagen op zitting”, vreest Pittau. De voorzitter van de rechtbank erkende dat het probleem eerder opgemerkt had moeten worden.



Aanslag

De 22-jarige verdachte zit sinds half november vast. Op 4 november vorig jaar zou hij ’s ochtends vroeg een vuurwerkbom hebben laten ontploffen bij een woning in Roden, waarbij een ruit sneuvelde. De man wordt ook verdacht van stalking. In de zaak zijn ook nog twee medeverdachten. Het is niet duidelijk wanneer de zaak wordt behandeld.