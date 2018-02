Assen tekent morgen met partijen voor TT World

ASSEN - De gemeente Assen tekent morgenmiddag met een groep investeerders voor de ontwikkeling van TT World bij het TT Circuit.

De overeenkomst houdt in dat er naast een OutleTT bij Assen-Zuid, ook gewerkt wordt aan IceWorld Drenthe en de attractie Terra Experience door VolkerWessels, TT Plaza door een groep investeerders en outdoor-activiteiten op het terrein van het voormalige Verkeerspark.Of Re-Z Ontwikkeling ook meedoet, met realisatie van het TT Hotel, is nog onduidelijk. Assenaar Henk Ziengs is eigenaar van Re-Z Ontwikkeling, en is tegenstander van realisatie van een outletcentrum bij het TT Circuit.Assen wil de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve zone bij het TT Circuit in het totaalplan TT World onderbrengen, om zo meer kans te maken bij de provincie voor medewerking aan het winkelproject OutleTT van Raymond Coronel. Het outletcentrum met zo'n zeventig winkels in merkkleding strandde ruim een jaar geleden, omdat er bij de provinciale politiek onvoldoende steun bleek voor een winkelcomplex in de weilanden langs de snelweg. Inmiddels heeft Coronel zijn plan voor de OutleTT aangepast.Oud-wethouder Willem Smink (PvdA) van Groningen en oud-bestuursvoorzitter van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, begeleidt het proces tussen de ontwikkelaars, om die zoveel mogelijk op één lijn te krijgen.