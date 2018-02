Werkstraffen geëist tegen gezin dat handelde in illegaal vuurwerk

ASSEN/GEESBRUG - Een 14-jarige jongen uit Geesbrug en zijn ouders (49 en 50 jaar) verschenen vandaag voor de rechter in Assen voor handel in illegaal vuurwerk.

Tussen half mei en half september 2016 zouden de vader en de zoon door heel Nederland onder andere nitraten en vlinderbommen hebben verkocht.De rechtszaak vond plaats achter gesloten deuren vanwege de jonge leeftijd van de zoon. Tegen hem eiste het Openbaar Ministerie (OM) honderd uur werkstraf, waarvan vijftig voorwaardelijk. Ook moet hij 900 euro, die hij destijds - toen hij 12 jaar was - zou hebben verdiend met de handel, terugbetalen aan de staat.Tegen de 50-jarige vader eiste het OM honderd uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk. De moeder hoorde een boete van 1500 euro en twee weken voorwaardelijk eisen. Volgens het OM is zij medeverantwoordelijk voor de handel en waste ze ook bijna 2000 euro wit. Dat zou haar zoon hebben verdiend met de vuurwerkhandel.In de woning van het gezin werd een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. Volgens het OM werd ook in Balkbrug illegaal vuurwerk van de jongen en zijn vader gevonden. Hoe zij aan het vuurwerk kwamen, is niet duidelijk geworden. De jongen heeft gezwegen en zijn ouders zeggen het niet te weten.Uitspraak: 27 februari.