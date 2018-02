Deel dit artikel:











Wolf gespot tussen Almelo en Coevorden Een vrachtwagenchauffeur wist de wolf te fotograferen (foto: Wolven in Nederland/Hans de Ruiter)

ALMELO/COEVORDEN - In Overijssel is een wolf gespot. Het beest werd vanochtend gezien langs de N36, maar waar precies wordt niet bekendgemaakt om de wolf rust te geven. Het zou in ieder geval gaan om een gebied tussen Almelo en Coevorden.





Lees ook: Wolf reisde ongezien in Nederland, ook in Drenthe Deze waarneming is al de tweede van dit jaar. Rond de jaarwisseling liep een gezenderde wolf door een groot deel van Oost-Nederland.



Organisatie Wolven in Nederland en het Duitse Lupus Institut bevestigen dat het om een wolf gaat. Een vrachtwagenchauffeur wist het dier te fotograferen.