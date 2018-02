Retropop breidt line-up verder uit

EMMEN - De line-up van popfestival Retropop is weer een stukje uitgebreid. Zo zullen onder andere Ronan Keating en K's Choice op gaan treden.

Ronan Keating is vrijdag 8 juni de afsluiter op het hoofdpodium. Keating is vooral bekend geworden als de frontman van de boyband Boyzone, de succesvolste Ierse boyband allertijden. Toen Keating solo verder ging, heeft de zanger meer dan twintig miljoen albums verkocht. Zo was 'When You Say Nothing at All’ (bekend van de film ‘Notting Hill’) een van zijn grootste hits.Ook Roland Gift, de zanger van de Fine Young Cannibals, staat zaterdag 9 juni op Retropop. De Britse band was tussen 1985 tot 1990 zeer succesvol met hits als 'Johnny Come Home' en 'She Drives me Crazy.'De 17e editie is op vrijdag(avond) 8 en zaterdag 9 juni bij de Grote Rietplas in Emmen. Op het schema staan nu 22 artiesten en bands. Toch is het programma van het festival nog niet compleet. Binnenkort hoopt de organisatie meer namen bekend te maken.