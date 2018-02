Vriendin Kjeld Nuis: Het was zenuwslopend!

SCHAATSEN - 'Zenuwslopend' noemt Jill de Robles, vriendin van Kjeld Nuis, de rit van haar vriend.

Met grote spanning zat ze te kijken naar hoe Nuis over het ijs vloog en uiteindelijk de gouden medaille op de Winterspelen wist te winnen."Het was helemaal niet leuk meer", zegt ze lachend en met grote opluchting. "Het was een goede tijd van Kjeld, maar niet onhaalbaar. En dan moesten er daarna ook nog een paar ritten gereden worden. Dit is echt fantastisch!"De trotse vriendin zegt voor de wedstrijd nog even contact met Nuis te hebben gehad. "We hebben drie kwartier voor de wedstrijd nog gebeld. Maar een moment samen hebben we nog niet gehad. We Facetimen zo nu en dan even. Het moet maar even zo."21 februari gaat Jill naar Korea toe om haar vriend aan te moedigen. "Onze hoop was eigenlijk gevestigd op de 1.000 meter. Dat hij dit nu al heeft is dus fantastisch."Het duurt nog even voor Nuis weer terug in Emmen is. Na de Winterspelen gaat hij meteen door naar het WK sprint in China.