Actiecomité Bethesda strijdt nu voor centraal Drents top-ziekenhuis

HOOGEVEEN - In de omgeving van Beilen moet een nieuw ziekenhuis komen voor de complexe zorg. Zo luidt het nieuwe strijdplan van het Comité Actie voor Bethesda. De bestaande ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal en Assen krijgen daarbij een rol als satellietziekenhuis voor minder ingewikkelde zorg.

Het comité maakt haar nieuwe strategie bekend exact een jaar na een openbare discussie-avond in Theater De Tamboer. De bevolking van Hoogeveen liet daar toen massaal haar ongenoegen horen over de gang van zaken bij de Treant-ziekenhuizen.Inmiddels gaat het niet beter: Treant moet 15 miljoen euro bezuinigen, er verdwijnen bijna 100 banen, de afdeling kindergeneeskunde en verloskunde in Emmen zijn gesloten en in Hoogeveen is allang geen intensive care meer. Bovendien weet Treant geen nieuwe specialisten over te halen om naar Drenthe te komen.Het Comité Actie voor Bethesda denkt met een interventie-ziekenhuis bij Beilen die negatieve spiraal te doorbreken. Frits Kappers: "Je moet op een gegeven moment je knopen tellen. Een echt volwaardig ziekenhuis in Hoogeveen gaan we niet meer redden. En dan moet je kiezen voor second best." Het comité zou wat dat betreft zich beter kunnen hernoemen in het comité Actie voor Ziekenhuiszorg in Drenthe, zegt Kappers.Treant en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen zouden samen een locatie moeten vinden voor een nieuw centraal ziekenhuis, vinden Kappers en Marnix Koppe van het comité. ''Omdat de huidige oplossingen niet toereikend zijn gebleken. De tijd is er rijp voor. De A28 bij Beilen is bijvoorbeeld een uitstekende plek: goed bereikbaar en aantrekkelijk voor jonge specialisten."Koppe: "Om te beginnen moet er een groot operatiecomplex komen waar de grote operaties plaatsvinden. En daarbij ook de IC's en bijvoorbeeld de verloskamers. Dat zijn allemaal afdelingen die arbeidsintensief en duur zijn en hoog gekwalificeerd personeel nodig hebben. Die kunnen op die manier efficiënt ingezet worden."Volstrekt nieuw is het plan van het actiecomité niet. In 2012 schreef KPMG een rapport dat ook pleitte voor een centraal ziekenhuis in Drenthe. Treant noemde het anderhalf jaar geleden als alternatief voor haar voorkeur de zorg tussen Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen te verdelen.Het comité verzet met haar nieuwe strijdplan de bakens. Verraad aan de Hoogeveners die zich al jaren inzetten voor het Bethesda, is het volgens de leden van het actiecomité niet. Behalve Kappers en Koppe zitten ook de Hoogeveense GroenLinks-lijsttrekker Ben Buskes en SP-lijsstrekker Jutta van den Oord in de actiegroep.Kappers: "De gemeenteraden moeten zich realiseren wat er gebeurt als de huidige ontwikkelingen door gaan. Dan zitten we straks zonder ziekenhuis in Drenthe."