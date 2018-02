Intensieve samenwerking Treant Zorggroep en Oogziekenhuis Zonnestraal

HOOGEVEEN - Treant Zorggroep en Oogziekenhuis Zonnestraal gaan intensief samenwerken, om de oogheelkundige zorg in de regio Hoogeveen vorm te geven.

Oogziekenhuis Zonnestraal neemt zowel de poliklinische als operatieve zorg voor oogpatiënten van Treant in de regio Hoogeveen op zich. Om die reden verplaatst Oogziekenhuis Zonnestraal haar oogkliniek nog voor de zomer naar een nieuwe locatie in Hoogeveen. Dat doet het in overleg met Treant.Door de samenwerking kunnen patiënten in Hoogeveen mogelijk weer op de locatie Bethesda oogheelkundige zorg krijgen en worden de wachtlijsten verkort.Treant en Oogziekenhuis Zonnestraal werkten de afgelopen periode al nauw samen: zo vervult Treant al een achterwachtfunctie bij calamiteiten, wordt het operatiekamer-instrumentarium van Oogziekenhuis Zonnestraal gereinigd en gesteriliseerd in Bethesda en huurde de oogkliniek tijdelijk een operatiekamerruimte in Bethesda.Met de nieuwe samenwerking zetten Treant en Oogziekenhuis Zonnestraal een volgende stap in de samenwerking.