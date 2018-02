Deel dit artikel:











Explosie bij bedrijf in Coevorden De brandweer rukte uit voor de explosie (foto: persbureau Meter)

COEVORDEN - In Coevorden was vanmiddag bij het bedrijf Forbo Novilon een explosie. De brandweer rukte met spoed uit. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.

Wel werd duidelijk dat er een extruder was opgeblazen. Dat is een apparaat bestemd voor de kunststofindustrie.



Traumahelikopter

Volgens de brandweer zijn zo’n veertig werknemers voor een korte tijd geëvacueerd naar een ander deel van het bedrijf. Er vielen geen gewonden bij het ongeluk. De opgeroepen traumahelikopter keerde om die reden weer terug.



Nadat de brandweer het een en ander weer veilig had verklaard, konden de werknemers hun werkzaamheden weer hervatten.