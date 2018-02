Deel dit artikel:











Geen alcohol voor gemeenteraadsleden De Wolden Acht gemeenteraadsleden van gemeente De Wolden doen mee aan 'Ik Pas' (foto:RTV Drenthe/Josien Feitsma)

ZUIDWOLDE - Gemeenteraadsleden van gemeente De Wolden doen mee aan de actie 'Ik Pas', om zo bewust te worden van de effecten van alcohol.

Geschreven door Josien Feitsma

'Ik Pas' is een initiatief van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) waarbij mensen voor dertig of veertig dagen stoppen met het drinken van alcohol. De actie begint vandaag op Aswoensdag en loopt tot Pasen. In totaal doen acht gemeenteraadsleden van CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 mee.



Goede voorbeeld geven

Naar aanleiding van het nieuwe Preventie- en handhavingsplan alcohol besluiten de raadsleden voor veertig dagen geen alcohol te drinken. "Je kunt als raad wel allerlei dingen in gang zetten en acties opleggen, maar je moet zelf het goede voorbeeld geven. Elke verandering begint bij jezelf", zegt Karin Brouwer van CDA, die het idee startte.



De eerste keer

Het is de eerste keer dat de gemeenteraad in De Wolden hieraan meedoet, toch is het idee om mee te doen wel eerder in de raad geopperd. "Ik vond toen dat je als raadslid en volksvertegenwoordiger het goede voorbeeld moet geven. Maar daar werd door sommigen toen schamper op gereageerd", vertelt Heleen Langen van PvdA.



Ze is inmiddels niet van mening veranderd en is blij dat het idee nu wel aanslaat. "We doen met een grote groep van de raad mee en dat vind ik hartstikke leuk en hartstikke goed."