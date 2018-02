'Onze dochter werd de bus uitgezet'

MEPPEL/NIJEVEEN - "De politie vertelde ons over de telefoon dat we niet moesten schrikken, want onze dochter werd door agenten naar huis gebracht. Maar dan schrik je alsnog." Roelof Liezen is nog niet helemaal bekomen van het geheel. "Onze dochter is de bus uitgezet en dat maakt me boos."

Zijn 12-jarige Jolijn werd gisteren in Meppel uit de bus gezet door de chauffeur van vervoerder Keolis. Buslijn 40 van Zwolle naar Steenwijk zou haar naar Nijeveen brengen, maar verder dan Meppel kwam ze niet."Ze zou de laatste bus naar Nijeveen nemen", licht Liezen toe. "Normaal gesproken is ze dan rond half zes thuis. Maar dat gebeurde niet. Rond zes uur werden we gebeld door de politie met de mededeling dat ze onderweg waren met onze dochter. Volgens de chauffeur was Meppel namelijk het eindstation, omdat de bus vertraging had. Dat vind ik heel vreemd."Dat betekende voor het meisje dat ze niet verder kon. En bellen kon ze niet meer, want de batterij van haar mobieltje was leeg. Op de vraag of ze met de telefoon van de chauffeur mocht bellen, kreeg ze nul op het rekest.Liezen belde boos naar de klantenservice van Keolis. "De dame aan de andere kant vertelde dat ze er een melding van zou maken. Ik vroeg of ik dan een bericht terug kon krijgen. 'Nou,' zo antwoordde ze, 'daarvoor moet u dan een klacht via internet indienen'."Busmaatschappij Keolis heeft vandaag uitgezocht wat er nou aan de hand was. Hanneke Ruiter, van het vervoersbedrijf, geeft aan dat ze het heel sneu vindt voor het meisje. "We hebben getracht het uit te zoeken en hebben om opheldering gevraagd aan de buschauffeur. We gaan dit intern evalueren. Dit gaat ons echt aan het hart."Het bedrijf gaat nog contact met Jolijn opnemen en haar excuses aanbieden.