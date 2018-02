Dorpsbelangen Emmer-Compascuum gooit handdoek in de ring

EMMER-COMPASCUUM - Het bestuur van Dorpsbelangen Emmer-Compascuum stopt ermee.

Aanleiding is de komst van de sporthal op het voormalig Albeln-terrein. Het voormalige café-restaurant Abeln brandde in 2010 af, nadat het al jaren leegstond. Sindsdien is er niks meer met het terrein in het dorp gebeurd.De gemeente Emmen kwam vorige week met het besluit om een nieuwe sporthal op het braakliggend terrein te bouwen. Uit een inloopbijeenkomst voor het dorp bleek dat tachtig procent van de opkomst voor deze optie is.Maar bij het bestuur van Dorpsbelangen, dat ook een erkend overleg partner is van de gemeente Emmen, schoot deze beslissing in het verkeerde keelgat. Al vanaf het begin af aan is Dorpsbelangen tegen."Het gebied heeft een winkelbestemming en dat willen we graag zo houden", legt voorzitter Gerard Gustin uit. Het bestuur had liever gehad dat een supermarkt op die plek kwam. "Dat is mooi centraal en dat brengt ook weer andere ondernemers met zich mee misschien, die zich in het centrum willen vestigen."Zo zijn er onder meer in het verleden wel gesprekken gevoerd met de Boni-supermarkt, maar die zit nog vast aan een huurcontract voor de huidige locatie. De gemeente acht de kans klein dat er zich een andere partij meldt en wil nu doorpakken met het terrein. Ook wordt het openbaar groen aangepakt en wordt er samen met ondernemers, bewoners en andere partijen een traject opgestart voor de invulling van het gebied."Begrijp me niet verkeerd, wij willen ook dat er op dat terrein gebouwd wordt", zegt Gustin. "Maar wel met een winkelbestemming."Het vertrouwen in de gemeente Emmen is door deze beslissing ernstig beschaamd, zegt hij. "We werden vorige week uitgenodigd voor een overleg. Maar kregen de mededeling dat de sporthal daar komt. Dat noem ik geen overleg", zegt Gustin. "Als ze niet naar ons luisteren, heb ik wel wat beters te doen met mijn tijd."Op 14 maart is er een algemene ledenvergadering, waar gesproken wordt over een nieuw bestuur. Tot die tijd handelt het afgetreden bestuur de lopende zaken af.