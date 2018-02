Buurman Kjeld Nuis: Trillende handjes en veel emotie

Deel dit artikel:











SCHAATSEN - De vlaggen zijn al in top aan de Prinsenlaan in Emmen. Jan en Annet Veenhoven, de buren van Olympisch kampioen Kjeld Nuis, hebben vandaag intens meegeleefd. Samen met Jill, de vriendin van Nuis, keken ze in Grandcafé Markant naar de gouden 1.500 meter van hun buurman.

"Trillende handjes, het was spannend en heel emotioneel", zegt Jan Veenhoven. "Het is gewoon geweldig. Ik hoop dat we als Prinsenlaan heel veel kunnen doen om hem te eren, maar dat moeten we nog wel allemaal organiseren. Dat wilden we niet bij voorbaat al doen. De vlag gaat in ieder geval vandaag al wel in top in onze straat ", vult zijn vrouw Annet aan.



Koning Kjeld-laan

"Eigenlijk moeten we het nog even stilhouden. Maar als Nuis thuiskomt dopen we de Prinsenlaan om tot Koning Kjeld-laan. We hebben de burgemeester al gevraagd of hij Olympische ringen op het werk heeft. We willen er echt een feest van maken", zegt buurman Jan.



En over het succes van Nuis op de 1.000 meter die over tien dagen op het programma staat twijfelen de buren geen seconde. "Hij komt straks met twee medailles thuis en die willen wij als buren ook graag vasthouden. Wat is het leven toch mooi", besluit buurman Veenhoven.



WK sprint in China

Maar ze moeten nog even geduld hebben in Emmen. Want Nuis reist na de Spelen direct door naar het WK sprint in China.