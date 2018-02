Twee derde van anonieme meldingen gaat over drugscriminaliteit

ASSEN - Inwoners van Noord-Nederland melden drugscriminaliteit het vaakst anoniem. Dat blijkt uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem. In Noord-Nederland steeg het totaal aantal meldingen vorig jaar met negen procent naar 1.538.

Volgens het meldpunt is landelijk al jaren een stijgende lijn zichtbaar in het aantal tips over de productie van en handel in harddrugs. Opvallende stijgers in Noord-Nederland zijn oplichting, van 3 meldingen in 2016 naar 31 meldingen vorig jaar. Ook het aantal tips over fraude met betaalpassen steeg fors, van 6 meldingen in 2016 naar 21 meldingen een jaar later.De meest gemelde zaken in Noord-Nederland:Dankzij de tips werden afgelopen jaar 147 verdachten aangehouden en konden 30 misdrijven worden opgelost of voorkomen in Noord-Nederland.Een 38-jarige man uit Coevorden werd in mei vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor het telen van 448 wietplanten in zijn woonplaats. De hennepkwekerij werd opgerold na een anonieme tip.Op 11 oktober vond de politie ruim 2.000 kilo zwaar vuurwerk in een schuur in Klazienaveen. Het gaat onder andere om mortierblokken en nitraat. De politie nam het vuurwerk direct in beslag. Twee mannen werden opgepakt.