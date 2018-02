Dieven slaan toe: bliksemafleiders Poolshoogte gestolen

ODOORN - Dieven hebben de bliksemafleiders van de uitkijktoren op de Poolshoogte in Odoorn gestolen. Boswachter Martijn Harms klinkt nog beteuterd als hij het over de diefstal heeft. "Ik kan me niet voorstellen dat het materiaal veel oplevert", vertelt hij.

De restauranthouder die met z'n zaak vlakbij de toren zit, belde de boswachter om het nieuws te vertellen. "We denken dat het afgelopen weekend ergens in de avonduren is gebeurd", zegt Harms. "De kabels zijn doorgeknipt. We denken dat de dieven wel ervaring hadden."Volgens de boswachter is het extra zuur, omdat de toren net gerenoveerd was. "En nu zijn we voor een paar duizenden euro's de dupe." Om de kabels te vervangen moet er geld uit het potje 'recreatieve voorzieningen' gehaald worden. "Dat betekent dat we die euro's niet kunnen gebruiken voor iets anders."De bedoeling was om de kabels dit weekend te laten keuren. "Maar die afspraak kunnen we nu dus afzeggen." Inmiddels is er een bedrijf geweest om de schade vast te stellen. Hoeveel het gaat kosten om het materiaal te vervangen, is nog onbekend.Staatsbosbeheer gaat aangifte van de diefstal doen. "We hopen dat er getuigen zijn die ons verder kunnen helpen", sluit de boswachter af.[tweet: https://twitter.com/Bosw8erMartijn/status/963422118280138752