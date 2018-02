Tien jaar verdubbeling A37: hoe staat het met de truckersromantiek?

EMMEN - Tien jaar is de snelweg A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens nu verdubbeld.

RTV Drenthe blikt deze week terug en kijkt naar hoe de verdubbeling tot stand is gekomen en wat het voor de regio heeft opgeleverd.Vandaag nemen we een kijkje bij de vrachtwagenchauffeurs in de cabine. Hans de Bie vertrekt drie keer per week vanaf Nieuw-Amsterdam naar Scandinavië. Nadat hij zijn chauffeurspas in de tachograaf heeft gestopt, kan hij het gaspedaal intrappen."We gaan naar Kopenhagen en naar Skovlunde", vertelt hij vanachter het stuur. Hij moet flink aanpezen want we moeten 'op tijd op de mat' in Kopenhagen zijn."Scandinavië doe ik nu een jaartje of tien", vertelt de chauffeur als we bijna in Duitsland zijn. "Straks wordt het een veredelde tweebaansweg", doelt De Bie op de weg van Meppen richting Cloppenburg. "Daar mogen we maar zestig met de vrachtwagen, maar als het kan, gaan we wel iets sneller, hoor."De Bie ziet de laatste jaren veel verschuivingen in het vak. "Er zijn nu veel Oostblokkers, hè. Die eten allemaal uit de kist, blikjes mee, gasstelletje mee. Restaurants klagen ook, want daar komen ook weinig mensen. In Frankrijk gaan er steeds meer routiers dicht.""Ook komen er steeds meer wetjes en regeltjes", vervolgt hij. "Het wordt er niet makkelijker op. Maar ik doe het niet met tegenzin, ik vind het nog steeds leuk."Op de laatste parkeerplaats voor de grens bij Zwartemeer, treffen we Norbert Ricker. Een Duitse chauffeur die net ontwaakt uit zijn middagdutje, voordat hij de grens over gaat."Er is veel meer stress bijgekomen. Als ik het opnieuw zou moeten doen, had ik denk ik een ander beroep gekozen", lacht hij. Over de truckersromantiek is hij duidelijk. "Die heeft nooit bestaan, denk ik. De chauffeurs worden gemangeld tussen hun chef en de klant. Ja, en dan heb je ook nog die politie erbij. Die remt alles flink af."In de laatste aflevering over tien jaar verdubbeling van de A37 kijken we ook naar de toekomst. Over de verdubbeling van de E233 tussen Meppen en Cloppenburg is momenteel veel te doen. Er zijn namelijk meters aan plannen in ordners, maar nog geen meter verdubbelde weg.