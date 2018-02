Drugsdealer valt in herhaling: 2,5 jaar cel geëist

ASSEN - Voor het handelen in cocaïne en heroïne eiste het Openbaar Ministerie vandaag 2,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen een 32-jarige man uit Assen. Het OM vindt bewezen dat hij tussen september 2016 en november vorig jaar dealde vanuit zijn appartement aan de Rolderstraat.

En dat was niet voor het eerst. De man is vorig jaar juli veroordeeld tot 240 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijk voor drugshandel van januari 2016 tot augustus dat jaar. Hij werd toen opgepakt nadat hij drugs verkocht aan een undercover-agent.De man zei dinsdag in de rechtszaal in Assen dat hij daarna nooit meer drugs had verkocht, maar de officier van justitie geloofde daar niks van. Volgens haar is de man een maand na zijn arrestatie gewoon verder gegaan met dealen. Ze berekende dat hij zo’n drie keer per dag harddrugs verkocht en daarmee tussen september 2016 en november vorig jaar bijna 11.000 euro heeft verdiend. Die illegale winst moet de Assenaar terugbetalen aan de staat, vindt ze.Ook eiste ze dat hij het half jaar gevangenisstraf dat hij vorig jaar juli voorwaardelijk opgelegd kreeg nu echt gaat uitzitten, omdat hij in zijn proeftijd gewoon doorging met dealen.De politie begon in september 2016 een nieuw onderzoek naar de Assenaar, omdat er tips bij het Team Criminele Inlichtingen binnenkwamen dat hij dealde. Tijdens twee politiecontroles in Assen en Groningen viel het op dat hij bedragen van 2500 en 2000 euro contant bij zich had. Dat had niks met drugshandel te maken, beweerde de man, maar was bestemd voor een vakantie.Dat hij twee telefoons had, waarop duizenden korte gesprekken gesprekken waren gevoerd, had er volgens hem ook niks met dealen te maken. En de drugsgebruikers en buren die de politie sprak en die allemaal naar hem wezen als dealer logen volgens de man allemaal. Het was zijn bovenbuurman die dealde, niet hij.In juni vorig jaar werd een overval gepleegd in het appartement van de man, waarbij zijn vriendin met een mes werd bedreigd. De dader, die bijna vijf jaar cel heeft gekregen, verklaarde ook dat hij naar de woning ging om drugs te halen.De 32-jarige Assenaar werd vorig jaar ook vaak gezien bij het schuurtje van zijn schoonmoeder in Assen-Oost. Daarin vond de politie in oktober afgelopen jaar heroïne. Tijdens de rechtszaak zei de man dat hij er alleen kwam om gereedschap te halen, omdat hij thuis aan het klussen was."U ontkent alles zo stellig dat u het zelf lijkt te gaan geloven", aldus de officier van justitie. “Maar ik geloof niks van uw verhalen."27 februari doet de rechtbank uitspraak.