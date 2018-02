'Waarschuwing vastgoedclub Assen is ongelukkige actie'

ASSEN - "Een niet erg gelukkige actie, die memo van de Vastgoedclub VVAC in Assen aan de raad." Dat zegt voorzitter Henk van Hooft van de nieuwe binnenstadsorganisatie Vaart in Assen.

De binnenstadsorganisatie onder leiding van Van Hooft is vorige week officieel van start gegaan. Het is een uitvoeringsorganisatie van MKB Assen, Koninklijke Horeca, Cultureel Hart, Gilde Bart en de Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum (VVAC). Deze vijf organisaties gaan samen aan de slag met de aanpak van de binnenstad.Van Hooft snapt de actie van de vier grote vastgoedjongens niet. "Vorige week is door alle partijen een overeenkomst getekend, over wat we gaan doen voor de binnenstad. Ook door de VVAC, namens hun vertegenwoordiger Caspar Wortmann. En ineens komt er maandag een memo met de waarschuwing dat ze alleen miljoeneninvesteringen doen in plannen rond het Koopmansplein, als er geen outletcentrum komt. Ik snap niet goed waarom dat nu nog moet, ik mis hun argumenten."Voorzitter Van Hooft van 'Vaart in Assen' wil morgenavond uitleg van de VVAC in de eerste bestuursvergadering van de binnenstadsorganisatie. "De kanttekening over het outletcentrum is vorig jaar al gemaakt door deze vastgoedpartijen. Die staat ook keurig in de binnenstadsvisie. Dat is onze grondlegger, ook richting de provincie om daar drie miljoen op te halen. Verder mengen wij ons als binnenstadsorganisatie niet in de discussie over de OutleTT. Daar heeft de Asser politiek al democratisch over besloten. Wij zijn er voor de binnenstad", zegt Van Hooft.Sommige partijen in de raad van Assen reageren verbaasd of zelfs geïrriteerd over de actie van de vastgoedjongens. Dat zijn met name de fracties die voorstander zijn van een outletcentrum. "Dit is retoriek van de bovenste plank", zegt D66-fractievoorzitter Bob BergsmaHet irriteert de D66-voorman dat de VVAC de politieke discussie over het outletcentrum 'weer over wil doen' "Zie het als een laatste stuiptrekking. De OutleTT is een gegeven, het besluit is door de raad democratisch genomen, met een breed draagvlak. De provincie moet er nog wat van vinden. Maar wij richten ons nu op de binnenstad, en op de drie miljoen die we ervoor uittrekken als gemeente."Donderdag beslist de raad over de drie miljoen voor de binnenstad. Daar moet drie miljoen bij van de provincie en ook drie miljoen vanuit de vastgoedsector.De meeste fracties zijn er niet bang voor dat dat geld straks niet komt. "Er zijn genoeg partijen die wel willen investeren, dus die drie miljoen uit de markt zal er zeker komen, en die drie miljoen van de provincie ook", aldus Bergsma.De tijd zal leren in hoeverre de vastgoedjongens van de VVAC uiteindelijk wel of niet gaan meedoen, zegt Bergsma. "Maar wat mij betreft moeten ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid eens nemen. Iedereen is gebaat bij een bruisend winkelhart rond het Koopmansplein."Ook ChristenUnie en Stadspartij PLOP vinden het vreemd dat de ene week de VVAC nog tekent voor de binnenstadsorganisatie, en een week later een memo met een waarschuwing stuurt. "Ik vind het krom", zegt Janna Booij van PLOP. "De nieuwe binnenstadsorganisatie is juist opgezet, om als partijen samen aan de slag gaan. Nu lijkt het alsof ze zich er weer aan onttrekken. Maar wij gaan er vol voor.""Jammer voor Assen dat deze partijen dan niet meedoen", vindt fractievoorzitter Bert Wienen van de ChristenUnie. "Maar er zijn er genoeg die wel willen, en we gaan dus gewoon door. Alleen had ik goede hoop dat vorige week met de ondertekening van de binnenstadsorganisatie iedereen erachter stond. Maar helaas", zegt Wienen.SP, CDA, VVD en GroenLinks, die tegen de OutleTT zijn, snappen de actie van de vastgoedclub wel. "Ik begrijp heel goed dat ze geen valse verwachtingen willen wekken", zegt VVD'er Martin Rasker. "Als dat outletcentrum doorgaat, wordt het heel lastig om voor panden in de binnenstad nieuwe huurders te vinden. Ik snap wel dat ze dan niet gaan investeren."Bovendien is voor de oppositiepartijen de investeringsvoorwaarde in de memo beslist geen verrassing. "Verwondering hierover kan niet. In de binnenstadsvisie stond die kanttekening al bij allerlei investeringsplannen. Het is niet meer dan logisch dat ze nog eens aan die voorwaarde herinneren. Want het college lijkt dat wat opzij te schuiven. Maar de verwachtingen moeten wel helder blijven", zegt Eddy de Korte van het CDA.Dat de VVAC vorige week nog tekende voor de nieuwe binnenstadsorganisatie, zegt volgens de CDA'er niks. "Als je zo'n overeenkomst tekent, wie zegt dan dat je het niet meer over de voorwaarden mag hebben?", besluit De Korte.