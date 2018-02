Deel dit artikel:











Man (31) botst met gestolen auto tegen politieauto na achtervolging in Assen De auto botste vlakbij het TT Circuit op een politieauto (foto: Facebook Politie Noord-Drenthe)

ASSEN - Een 31-jarige man is vannacht na een achtervolging in Assen aangehouden. De man reed in een gestolen auto en botste bij het TT Circuit op een politieauto.





Na een achtervolging door onder meer de wijk Baggelhuizen, reed de verdachte zich klem vlakbij het TT Circuit. "Bij een uiterste poging om weg te komen, botste de verdachte op een politieauto. De verdachte kon worden aangehouden voor onder meer gevaarlijk rijgedrag, verdenking rijden onder invloed en heling."



De kentekenplaten bleken niet op de auto thuis te horen en waren gestolen. Ook de auto bleek gestolen. De verdachte had bovendien nog een openstaande gevangenisstraf van 120 dagen. De politie kreeg aan het begin van de nacht een melding dat de bestuurder mogelijk onder invloed was. "Dankzij de melder, een collega in privétijd, kwamen wij de auto tegen op de Europaweg-Zuid. Een stopteken werd gegeven, maar de verdachte ging ervandoor", aldus de politie Noord-Drenthe Na een achtervolging door onder meer de wijk Baggelhuizen, reed de verdachte zich klem vlakbij het TT Circuit. "Bij een uiterste poging om weg te komen, botste de verdachte op een politieauto. De verdachte kon worden aangehouden voor onder meer gevaarlijk rijgedrag, verdenking rijden onder invloed en heling."De kentekenplaten bleken niet op de auto thuis te horen en waren gestolen. Ook de auto bleek gestolen. De verdachte had bovendien nog een openstaande gevangenisstraf van 120 dagen.