Henk Kuipers verdacht van aansturen criminele organisatie

EMMEN - No Surrender-leider Henk Kuipers wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie. Kuipers is een van de drie leiders van de motorclub. Een andere leider, een 41-jarige man, werd vanochtend opgepakt in het Zeeuwse Hulst.

Kuipers zit sinds 12 december vast op verdenking van (zware) mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. "Daar komt nu dus leiding geven aan een criminele organisatie bij", aldus de politie Kuipers en de vanochtend aangehouden man worden ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie, onder de vlag van motorclub No Surrender. "Het oogmerk van de criminele organisatie is onder anderen het plegen van geweldsdelicten en het bezit van en de handel in verdovende middelen", aldus de politie.De politie houdt momenteel op drie locaties in Zeeland een zoeking. "Het gaat om de woning van de 41-jarige verdachte, zijn bedrijf en een café waar clubavonden van No Surrender worden gehouden. De zoekingen zijn gericht op het vinden van ondersteunend bewijsmateriaal en het verzamelen van informatie over criminele activiteiten in georganiseerd verband."Volgens De Telegraaf is de 41-jarige Rico R. vanochtend opgepakt. Het derde kopstuk van No Surrender, Riz van S., is volgens de krant niet aangehouden. Hij wordt voor zover bekend nu nergens van verdacht. In zowel Noord-Nederland als Zeeland en West-Brabant lopen grote onderzoeken naar de motorclub No Surrender.Eerder werd bekend dat Kuipers volgens het Openbaar Ministerie werkte als een soort incassobureau, inclusief bedreigingen in clubkleren. Het OM bekijkt de mogelijkheden om No Surrender te verbieden. Motorclub Bandidos is in december verboden. De club is in hoger beroep gegaan. Eerder werden pogingen voor een verbod op de Hells Angels door de Hoge Raad teruggedraaid.