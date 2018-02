Waterschap Hunze en Aa's wil Duitse samenwerking om beverrattenpopulatie in te dammen

OLDENBURG - Nederlandse en Duitse waterschapbestuurders komen vanochtend in het Duitse Oldenburg bijeen om een oplossing te zoeken voor het groeiend aantal beverratten in het grensgebied.

Vijf jaar geleden werden er in de grensstreek 49 beverratten gevangen, afgelopen jaar waren dat er 130. Volgens waterschap Hunze en Aa's komt het merendeel uit Duitsland, meldt RTV Noord Bestuurder Hilbrand Sinnema van Hunze en Aa's wil daarom graag overleggen met zijn Duitse collega's. "We moeten de enorme uitbreiding van beverratten vanuit Duitsland zien te beteugelen", aldus Sinnema.Duitsland heeft tot nu toe weinig tegen de beverrat gedaan, aldus de waterschapsbestuurder. "Hij staat wel op de wildlijst en is bejaagbaar, maar ze steken er weinig energie in."In Nederland wordt de beverrat juist nauwlettend in de gaten gehouden. Sinnema: "Het is een hele grote rat, die veel schade kan toebrengen aan onze dijken. Wij kunnen hem hier echt niet gebruiken."Langzaam maar zeker dringt dat besef ook in Duitsland door, merkt Sinnema. "Wij willen vooral onze kennis en kunde delen en hen motiveren het net zo op te pakken. Wij hebben er in ieder geval wel voor kunnen zorgen dat de beverrat in de grensstreek bleef en niet door heel Nederland zit."Sinnema hoopt dat er samen met de Duitse collega's zo snel mogelijk een plan ligt om de beverratpopulatie in te dammen.