Noordelijke leerkrachten staken opnieuw Op het schoolplein van 't Echtenest wordt gebouwd (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) Kinderen timmeren aan de toekomst (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) Leerlingen bouwen een hut (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

ECHTEN - Juffen en meesters in het basisonderwijs in de drie noordelijke provincies leggen vandaag voor de derde keer het werk neer.

Vorige week werd er weliswaar een akkoord bereikt over verlaging van de werkdruk, maar de onderwijzers en onderwijzeressen willen ook meer salaris. Het kabinet heeft 270 miljoen toegezegd, de stakers willen 900 miljoen. Deze eis leidde eerder al tweemaal tot een landelijke staking.



School dicht, schoolplein open

Bij de meeste scholen zijn de kinderen gewoon vrij en moeten ouders voor opvang zorgen. Maar op sommige plaatsen worden alternatieven bedacht, zoals bij 't Echtenest in Echten.



Bij 't Echtenest is de school dicht, maar het schoolplein open. "We gaan bouwen aan de toekomst," zegt juf Corina Zantinge van groep 5. "Het is de bedoeling dat er op het schoolplein een houtdorp wordt gebouwd. Door kinderen van de school, en kinderen van de omliggende dorpen."



't Echtenest heeft 34 leerlingen. Het is niet verplicht, maar de meesten zijn naar het schoolplein gekomen om te timmeren. "We zijn een hut aan het maken en het gaat prima", zegt een van de leerlingen. Een ander heeft minder geluk. "Ik wilde dit stuk hout optillen om hem vast te timmeren, maar er zat nog een spijker in en die heb ik in mijn hand gekregen."



Begrip

Ouders op het plein hebben begrip voor de staking. "Terecht zo'n staking, want het is nodig", zegt een van hen. "Ik vind het goed dat er gestaakt wordt, de klassen zijn te groot en de werkdruk te hoog. Ik denk dat het noodzakelijk is dat er geld naar het basisonderwijs gaat", zegt een andere ouder.