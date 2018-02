Gemeenteraadsverkiezingen: hoe zat het ook alweer?

ASSEN - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart blikken we terug op de uitslagen van vier jaar geleden.

Alleen in de gemeenten Hoogeveen (CDA) en Midden-Drenthe (PvdA) stemden mensen vooral op een landelijke partij. In de overige tien gemeenten in Drenthe pakten lokale partijen (gezamenlijk) de meeste stemmen.Hoe werd er destijds in jouw gemeente gestemd? Op deze kaart van LocalFocus vind je alle uitslagen nog eens op een rijtje. De kiesraad heeft in dit overzicht alle stemmen op lokale partijen bij elkaar opgeteld.In totaal ging 54 procent van de Nederlanders naar de stembus. In Drenthe was de laagste opkomst in Emmen (51 procent), terwijl Aa en Hunze en De Wolden de meeste stemmers leverden (63 procent).