Stelling: Ik wil vaker een knuffel

ASSEN - Het is vandaag Valentijnsdag, dag van de liefde. Sommige mensen krijgen een kaartje of bloemetje van een stille aanbidder en sommige geliefden geven elkaar een romantische verassing.

Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Vooral onder ouderen is eenzaamheid een groot probleem. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat één op de zeven bewoners van een verzorgings- of verpleeghuis romantisch of seksueel contact mist. Ze zouden vaker aangeraakt willen worden.Of, zoals een oudere vrouw het in een reportage op Radio 1 zegt: "Het gemis is soms zo heftig dat het pijn doet in je hele lichaam."