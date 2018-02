Wie volgt Isa Zwart op als winnaar van het Drèents Liedtiesfestival?

EMMEN - Stichting REUR roept muzikanten, tekstschrijvers en componisten van Drentstalige muziek op om liedjes in te sturen voor het Drèents Liedtiesfestival 2018.

Het grootschalige songfestival wordt voor de zevende keer georganiseerd met als doel het schrijven, uitvoeren en vastleggen van nieuwe Drentstalige kwaliteitsmuziek.De ingezonden liedjes worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit muziek- en tekstprofessionals. Uit de inzendingen worden de beste tien liedjes geselecteerd voor de finale. Begin mei wordt de selectie van de tien finalisten bekend gemaakt via deze omroep.De finale van het Drèents Liedtiesfestival vindt plaats op zaterdag 2 juni 2018 in het ATLAS Theater in Emmen. Het Drèents Liedtiesfestival wordt live uitgezonden op TV Drenthe en op de website van RTV Drenthe. Het Drentse publiek stemt via sms op hun favoriete liedje. Een inhoudelijke vakjury beoordeelt de inzendingen tezelfdertijd. Beide uitslagen bepalen gezamenlijk de uiteindelijke winnaar van het Drèents Liedtiesfestival.De editie van vorig jaar werd gewonnen door Isa Zwart met het nummer ‘Mamme see’ dat geschreven werd door Roy Keuter en Rowdy Prins. In het najaar van 2017 werd -op voordracht van Stichting REUR- Isa Zwart verkozen mee te doen aan het Europees songfestival voor minderheidstalen in Udine. In Italië won ze de publieksprijs . Ook kreeg Zwart de culturele prijs 2017 van de gemeente Emmen toegekend.Inzendingen kunnen tot 13 april worden gestuurd naar Stichting REUR, Laan van de Marel 30, 7823 CA Emmen of via wetransfer.com naar: contact@drentsdlf.nl onder vermelding van DLF18.