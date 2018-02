Deel dit artikel:











Casteleyn Elim sluit: 'De rookruimte was de druppel' Rookruimtes moeten sluiten (foto: Pixabay) Casteleyn Elim sluit (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

ASSEN - Rookruimtes in horecagelegenheden moeten verdwijnen, zo bepaalde het hooggerechtshof in Den Haag gisteren. Dat is voor café De Casteleyn in Elim de druppel: "Ik mag steeds minder, ik ben het zat", zegt eigenaar Jan Doldersum.

Geschreven door Tiffany Frasa

Doldersum heeft de makelaar langs laten komen en wil het café verkopen. "Mijn strijd zit er op. Ik wil hier niet langer tegen vechten."



Nog veel rokers

Bij een aantal andere cafés in de provincie zijn ze het ook niet eens met het besluit van het hooggerechtshof. "Er wordt bij ons nog heel veel gebruik van gemaakt", vertelt John Dittrich van Sportcafé de Marsdijkhal. "Het is een belangrijk deel van ons café."



Dittrich denkt dat bij een rondvraag 80 procent van de mensen een rookruimte prima vindt. "Maar het zijn toch de niet-rokers die hun gelijk krijgen." In de Sporthal loopt ook personeel dat niet rookt "en die moeten dan ook die ruimte in om glazen te halen."



Hetzelfde geldt voor De Cerck in Beilen. Het is geen grote ingreep voor Henk Berghuis om de rookruimte op te heffen, maar jammer vindt hij het wel. "De rookruimte zit in de gang naar de nooduitgang toe. Ik hoef alleen maar het bordje weg te halen en mensen die willen roken een paar meter verderop te sturen", vertelt hij.



Privégebied

Freddy, van café Freddy en Jeannet in Hollandscheveld, is "het gezeur zat." Hij zit tegen zijn pensioen aan en heeft niet veel zin meer om moeite te doen voor een rookruimte.



"Ik denk dat ik gewoon een bordje op de deur hang met 'Privé' erop en de ramen blindeer", lacht hij. "Ik heb maar een paar jaar profijt gehad van die rookruimte en nu moet hij weer weg." De verbouwing naar een rookruimte heeft hem 3.000 euro gekost.



Roken, drinken en kaarten

In Meppel zijn de cafés het ook niet eens met het besluit. "Het is wederom dat laatste stukje van ons wordt afgepakt", vertelt Brigitte van Regteren van de Meppeler horeca. "In Meppel zijn er veel mensen 60+. Die mensen komen overdag een kaartje leggen, een biertje drinken en een sigaretje roken. Maar nu zullen ze wegblijven."



Van Regteren denkt dat de dag-gasten wegblijven en dat de jeugd op straat zal gaan roken. "En dat geeft overlast", zegt ze. "Ik verwacht niet dat er minder gerookt gaat worden."



Klanten lopen weg

Sinds het rookverbod van 2008 ziet Doldersum klanten verdwijnen. "Het verbod op de rookruimtes is voor mij de druppel. Je zit overal tegenaan te hikken en er komt niets meer binnen."