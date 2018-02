Kjeld Nuis heeft zijn gouden plak

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft zijn gouden medaille. De winnaar van de 1500 meter kreeg de gouden plak op Medal Plaza uitgereikt door het Zuid-Afrikaanse IOC-lid Anant Singh.

Patrick Roest kreeg de zilveren medaille omgehangen. Voor zowel Nuis als Roest is het de eerste keer dat ze deelnemen aan de Olympische Spelen. Onder luid gejuich kreeg de Zuid-Koreaan Kim Min-seok het brons uitgereikt. Het is de eerste medaille bij het langebaanschaatsen voor Zuid-Korea bij de Spelen in Pyeongchang.