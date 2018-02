Gedupeerden chroom-6 vangen bot bij rechter

MAASTRICHT/COEVORDEN - Oud-medewerkers van Defensie die jarenlang tijdens hun werk zijn blootgesteld aan de gevaarlijke stof chroom-6, moeten hun zaak tegen de Staat uitvechten via de bestuursrechter.

Dat is het oordeel van de rechtbank in Maastricht. Die verklaarde de eisers niet-ontvankelijk in de civiele procedure die zij tegen het ministerie hadden aangespannen. Volgens de rechtbank Limburg gaat de bestuursrechter hierover, omdat veel van de eisers voormalige ambtenaren zijn.Ook in een NAVO-depot in Coevorden werd met de verf gewerkt. Twintig mensen meldden zich in 2015 met gezondheidsklachten naar aanleiding van blootstelling aan de chroom-6 verf in Coevorden.Advocaat Rob Bedaux, die ongeveer honderd van de oud-werknemers vertegenwoordigt, spreekt van een "teleurstellend vonnis''. Hij eiste namens de slachtoffers minimaal 9.000 euro smartengeld Bedaux gaat zich beraden op de volgende stap en ziet twee mogelijkheden: in beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank of het vonnis volgen en alsnog naar de bestuursrechter stappen.