Meppeler haven zoekt ruimte op Staphorster grondgebied De haven van Meppel wil uitbreiden (foto Andries Ophof) Er is meer ruimte nodig voor bulk in Meppel (foto Andries Ophof

MEPPEL - De haven van Meppel kan wel wat extra ruimte gebruiken. Maar die ruimte langs het Meppelerdiep is er niet te vinden in de eigen gemeente. Daarom kijkt Meppel naar buurgemeente Staphorst.

Staphorst staat niet onwelwillend tegenover dit plan en heeft samen met Meppel besloten om te kijken of uitbreiding een goed plan is en of het haalbaar is. De twee verantwoordelijke wethouders, Henk ten Hulscher van Meppel en Bert Krale van Staphorst, hebben hun afspraken meteen vastgelegd in een intentieverklaring.



Ruimte voor bulk

De Meppeler haven maakt deel uit van de Port of Zwolle. Een samenwerkingsverband van havens in Zwolle, Kampen en Meppel. in totaal heeft de Port of Zwolle nog zo'n 17 hectare grond beschikbaar. Die grond is voornamelijk in Meppel te vinden. Maar de havens verwachten de komende jaren een groei. Er is, zo zeggen de twee gemeenten, nog zo'n 45 hectare nodig.



De ruimte is vooral nodig voor bedrijven in sectoren als veevoer, beton, zand- en grind. En dan niet bij nieuwe bedrijven die zich vestigen, maar bij bestaande bedrijven die al grond in de havens hebben. Bovendien hebben bedrijven die in bulk doen ook ruimte nodig.



Eerst onderzoek

De havens en de regio Zwolle, waar ook Drentse gemeenten in samenwerken, willen graag dé logistieke hub van Noordoost Nederland worden. Overigens is de regio Zwolle niet de enige regio die dit wil. Ook in Coevorden en Emmen zien ze zichzelf als logistieke hub.



Het onderzoek naar de uitbreiding van de Meppeler haven op Staphorster grondgebied moet begin 2019 klaar zijn. Dan moet ook een beslissing vallen of de plannen worden doorgezet.