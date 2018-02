Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 14 februari In de nieuwsminuut vandaag aandacht voor Valentijnsdag (foto: ANP / Remko de Waal)

In het nieuws in een minuut van 14 februari: leraren in Noord-Nederland staken. In Nieuw-Balinge en Nieuw-Amsterdam worden toch de handen uit de mouwen gestoken. En het is Valentijnsdag, voor een stel uit Hoogeveen de beste dag om in het huwelijksbootje te stappen.