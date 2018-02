Deel dit artikel:











'Emmen heeft postafhandeling nog niet op orde, burger moet lang wachten op antwoord' Gemeente Emmen laat burgers lang wachten op antwoord blijkt uit onderzoek (foto: Pixabay.com)

EMMEN - De gemeente Emmen heeft de postafhandeling niet op orde. Burgers moeten lang wachten tot zij antwoord krijgen van de gemeente.

Geschreven door Janet Oortwijn

Dit stelt de Rekenkamercommissie Emmen (RKE) na een onderzoek. "De gemeente vindt goede dienstverlening belangrijk. Daar hoort volgens de RKE ook een goede afhandeling van de post bij en dat moet in alle lagen van de organisatie aandacht krijgen", aldus de commissie.



'Niks met aanbevelingen uit 2012 gebeurd'

In 2012 deed de RKE ook onderzoek. Daaruit bleek dat de gemeente vragen en opmerkingen van burgers niet op tijd afhandelde. Ook bleken er geen afspraken voor een termijn, waarin er geantwoord moest worden, te bestaan.



De commissie adviseerde de gemeente destijds om deze afspraken wel te maken om de postafhandeling beter te maken. De RKE stelt nu dat dit niet gebeurd is.



Verslag en openbaar rapport

Het advies van de commissie luidt nu dat dit alsnog moet gebeuren. Daarnaast moet de gemeente van de RKE regelmatig verslag aan de gemeenteraad doen over de postafhandeling. Ook moet er een jaarlijks openbaar rapport over komen.