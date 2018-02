Genomineerden Drentse Talentprijs Cultuur bekend

ASSEN - Willemien Dijkstra uit Sleen, Maurice Mulderij uit Hoogeveen en Isa Zwart uit Emmen zijn genomineerd voor de Drentse Talentprijs Cultuur. Zij maken kans op de titel, een geldbedrag van 2.500 euro en een sculptuur van Els Mondt.

Dijkstra viel vorig jaar op door haar rollen in verschillende musicals. Mulderij en Zwart zijn genomineerd vanwege hun muzikale prestaties in 2017.De 24-jarige Dijkstra speelde vorig jaar in Ciske de Rat en het jaar daarvoor in Sweeney Todd. Op dit moment schittert het musicaltalent in 'Was getekend, Annie M.G. Schmidt' , een toneelstuk over de schrijfster met Simone Kleinsma in de hoofdrol. Dijkstra maakt deel uit van het ensemble, waarin ze diverse rollen speelt.Mulderij (32) schrijft sinds een paar jaar zijn eigen muziek en liedjes en begeleid zichzelf op de piano. Samen met professionele muzikanten is hij te zien in Theatercollege Love Coach , waarin hij theaterliedjes combineert met vertellingen over de liefde.De 17-jarige Zwart won vorig jaar met Mamme See het Drèents Liedtiesfestival en deed in december mee aan het Europees Songfestival voor minderheidstalen in het Italiaanse Udine. De Emmense won de publieksprijs in Italië en kreeg begin dit jaar dankzij deze prestatie de Cultuurprijs Emmen.De Drentse Talentprijs Cultuur wordt 9 april uitgereikt door Stichting Kunst & Cultuur. Vorig jaar ging de prijs naar het toen 19-jarige DJ-talent Cody Hidding uit Klazienaveen.